Menajerimi Ara 10. Bölüm HD Tek Parça ve 11. Bölüm Ön izleme İzle - Son Bölüm

10. Bölüm Konusu;

Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle’nin aklanmasını sağlar ancak Beren’le ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Ajanstan bir haberin daha sızmasıyla içerideki muhbir bir kez daha gerilimlere yol açar. Feris işiyle ilgili sürpriz bir krizin içine düşerken, Kıraç ise oyuncusu Buse’yi ‘Peri Masalım’ kadrosuna sokabilmek için her yolu dener. Çınar’la dışarı çıkacağı için heyecanla bekleyen Jülide bir sürprizle karşılaşır.

Beren’in yalanından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Barış ve Dicle her şeyi tatlıya bağlamışken, Emir’in yaptığı hamle Barış’ın duygularının karışmasına neden olur. Dicle’nin büyük sırrını bilen gizemli bir kişi yapacağı hamle ile Dicle’yi çok zor bir durumda bırakır.

10. BÖLÜM BU AKŞAM SAAT 20:00 da STAR TV 'DE

BÖLÜM TEKRARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

11. Bölüm Ön izleme

9. Bölüm Özeti:

Dicle’nin Kıraç’ın kızı olduğunu öğrenen Beren, Dicle’yi hayatlarından çıkarmaya karar verir. Feris ve Kıraç, iki eski sevgili olan oyuncuları Gülce ve Hakan’ı aynı projede oynamaları için ikna etmeye çalışırken, yaşanan yanlış anlaşılmalar ortalığı karıştırır ve ajansta işler zora girer. Nejat’ın kendisinden bir şeyler sakladığını düşünen Feris, hiç beklemediği bir gerçekle karşılaşır. Dicle kendi hayatındaki sorunlarla mücadele ederken, Feris’in oyuncusu olan Emir’le tanışır. Barış ise hem Dicle’nin yanında olmaya hem de Beren’i durdurmaya çalışır. Ajansta yaşanan her şey sosyal medyaya sızınca, içlerinde muhbir olduğundan emin olan menajerler durumu çözmek için harekete geçer. Beren ve Dicle ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ajanstaki bütün dengeleri değiştirecektir.

8. Bölüm Özet:

Ajansın başına Mayda’nın geçmesiyle taşlar yerinden oynar. Dicle işleri yoluna koymak için Mayda’ya Kıraç’la ilişkisini açıklarken her şeyi daha karmaşık hale getireceğinin farkında değildir. Büyük bir etkinlik için hazırlanan Çınar ve Feris karşılaştıkları krizi çözmek için ellerinden geleni yaparlar.Ajans çalışanları yılın etkinliğine dair her şeyi çözdüklerini düşünürken etkinlik sırasında herkesle birlikte onlar da büyük bir sürprizle karşılaşır. Ancak o gecenin asıl büyük sürprizi Beren’in Dicle hakkında öğrendikleri olacaktır.

7. Bölüm Özet

Dicle’nin istifa haberi Ego Ajans’a bomba gibi düşer. Dicle’nin hiçbir açıklama yapmadan bir anda işi bırakmak istediğini açıklaması Feris’i çok öfkelendirir ve Dicle’ye yerine birini bulmasını söyler. Bu sırada Gökçe Bahadır’a yeni bir sinema filmi teklifi gelmiştir. Ancak çekimleri devam eden yabancı ortaklı filmin son set günleri yeni filmle çakışır. Çınar, ne yapacağını şaşırmış haldeyken yardımına Kıraç koşar. Feris ise Ahmet Rıfat Şungar’dan beklenmedik bir telefon alır; oyuncu kendini inanılmaz bir fotoğraf çekiminin ortasında bulmuştur ve nasıl kurtulacağını bilemiyordur. Barış, Dicle’nin istifasını duyduğunda çok üzülür, Dicle gitmesin diye elinden geleni yapmaya kararlıdır. Dicle, her şeyi yoluna koyduğunu düşündüğü sırada Mayda şoke eden bir haberle ajansa gelir.