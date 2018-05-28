Memurlardan 3600 ek gösterge için imza kampanyası

KIRŞEHİR (AA) - Büro Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Hakan Koçpınar, 3600 ek gösterge talebiyle imza kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Koçpınar, yaptığı yazılı açıklamada, ek gösterge mağduriyetinin giderilmesine yönelik taleplerini dile getirmek üzere sendikalarının Türkiye genelinde, 65 kuruma hitap edecek şekilde imza kampanyası çalışması başlattığını belirtti.

Sendika olarak her platformda teklifte bulundukları ek gösterge mağduriyetinin giderilmesine yönelik taleplerinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde yapılmasının öncelikli ve ısrarlı talepleri olduğunu dile getiren Koçpınar, şunları kaydetti:

"Ek göstergedeki mağduriyetlerin giderilmesi için tüm kamu görevlilerine yönelik için pazartesi gününden itibaren imza kampanyası başlatıyoruz. İmzalar Türkiye geneli toplanıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacaktır. Kurum çalışanlarımız imza edilecek dilekçeyi sendika başkanlığından, yönetim kurulu üyelerinden ve iş yeri temsilcilerinden temin edebilirsiniz. Tüm üyelerimizden ve kamu çalışanlarından destek bekliyoruz."