Memur-Sen Sivas Şubesi üyeleri TOKİ için kura çekti

SİVAS (AA) - TOKİ ve Memur-Sen arasında imzalanan protokolle 2+1 ev sahibi olmak isteyen 126 kişi için kura çekildi.

Sivas Şemsi Sivas-i Kütüphanesi'nde düzenlenen kura çekme töreninde konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Efe Zileli, TOKİ ile aralarında imzalanan protokolle 333 üyenin ev sahibi olacağını söyledi.

Memur-Sen'in hizmet sendikacılığının öncüsü olduğunu aktaran Zileli, geçmişte yapılan hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Zileli, bu çekilişte de ev sahibi olacak üyelere hayırlı olsun dileklerini ileterek, "141 adet 2+1 konut için 126 kişi başvurdu. 192 adet 3+1 konut için de 575 kişi başvuru yaptı." dedi.

Konuşmanın ardından 2+1 konutlar için kura çekimi yapıldı.