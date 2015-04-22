Memur-sen Genel Başkanı Yalçın: “28 Şubat Mağduru Öğretmenlerin Hizmet Puanı Mağduriyetinin Giderilmesini Sağladık”

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Şubat mağduru eğitim çalışanları için verdikleri mücadele neticesinde bir mağduriyetin daha giderilmesini sağladıklarını ifade etti.Ali Yalçın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 17 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesiyle yeniden atanan 28 Şubat mağduru öğretmenlerin hizmet puanı mağduriyetinin giderildiğini belirtti. Yalçın, “28 Şubat sürecinde disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananlara, görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen sürelere hizmet puanı verilecek. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, 6353, 6495 ve 6552 sayılı Torba kanunların getirdiği imkanlar sonucu yeniden memuriyet kadrolarına atananların geçmişte yaşadıkları hukuka aykırı işlemler nedeniyle uğradıkları hizmet puanı gibi hak kayıplarının karşılanmasını dile getirmiş, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istemiştik. Çabalarımız neticesinde Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin geçici maddesiyle hizmet puanı sorunu çözülmüş oldu” dedi.Ali Yalçın, getirilen bu hükmün sadece 1999-2005 yılları arasında memuriyetine son verilenler ile istifa edenleri kapsadığını belirterek, “Beklentimiz ve talebimiz, zaman aralığıyla sınırlı tutulmaksızın bütün mağdurları kapsayacak bir düzenleme yapılması yönündeydi. Sendika olarak bütün mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çabalarımız sürecektir” diye konuştu.