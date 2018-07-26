Memorial Sağlık Grubu'nda, Turgut Aydın ve ailesi hisselerini artırıyor

İSTANBUL (AA) - Körfez bölgesi finans kuruluşlarından Qatar First Bank (QFB), Memorial Sağlık Grubu'ndaki yüzde 20 hissesini Aydın ailesine ait Taya Sağlık Grubu'na sattı.

Memorial Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turgut Aydın ve ailesi, QFB'ın hisselerini satın alarak Memorial Sağlık Grubu'ndaki hisse oranını yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkardı.

Aydın ailesine ait Taya Sağlık Grubu'nun QFB'tan aldığı yüzde 20 hissenin devralınması işlemi, Rekabet Kurumu'nun onayından sonra gerçekleşecek.

Satışın gerçekleşmesinin ardından Memorial Sağlık Yatırımları AŞ hisse dağılımı, yüzde 80 Turgut Aydın ve ailesi, yüzde 20 İngiltere merkezli Argus Capital şeklinde olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Genç, 2000 yılında hasta kabulüne başlayan Memorial Sağlık Grubu'nun, İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de 11 hastanesi, 3 tıp ve bir wellness merkezi ile yılda 2 milyon hastaya hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikli merkezlerimiz, uzman hekim kadromuz ve kullandığımız tıp teknolojisi ile dünyada ve Türkiye'de referans merkeziyiz. 112 ülkeden hasta kurumlarımızı tercih ediyor. 2018 yılının ilk çeyreğinde en büyük yatırımlarımızdan biri olan ve Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri konumunda bulunan Memorial Bahçelievler'i hizmete açtık. Memorial ortaklık yapısının değişimi Aydın ailesinin ülkemize, sektöre ve Memorial'ın potansiyeline, geleceğine olan güveninin bir göstergesidir. Memorial, önümüzdeki dönemde de yeni yatırımlarla büyümeye devam edecek."



