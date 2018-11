SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren Demir Export Kömür İşletmesi, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla dev iş makinelerini pembeye boyadı.

Demir Export'tan yapılan yazılı açıklamada, önemli sağlık sorunlarından kanserin, en yaygın türlerinden birinin de meme kanseri olduğu belirtildi. Erken evrede pek belirti göstermeyen meme kanserini mümkün olduğunca erken fark etmenin tedavi ve sonrası süreçleri ciddi ölçülerde kolaylaştırdığı aktarılan açıklamada, erken tanının yolunun da farkındalıktan geçtiği vurgulandı.

Erken teşhisin önemi ve meme kanserinde farkındalığın vurgulanması amacıyla ekim ayının Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılında Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı olarak kabul edildiği anımsatılan açıklamada, "Toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetleri kapsamında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini imzalayan Koç Grubu şirketlerinden Demir Export ise dünyada olduğu gibi ülkemiz kadınlarının sağlığı için de en büyük tehditlerden biri olan meme kanserine, pembe iş makineleriyle dikkati çekti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, meme kanseri farkındalığı etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye’nin en büyük iş makinelerinin kullanıldığı Demir Export'un, Kangal Kömür İşletmesinde yer alan kaya kamyonu, greyder, paletli ekskavatör ve paletli dozerin, meme kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla pembe renge boyandığı bildirildi.

Yirmi yaşından sonra her ay yapılan kendi kendine muayene ve 40 yaşından sonra her yıl tekrarlanan mamografi ile vakaların yüzde 80’inin erken dönemde saptanabildiği vurgulanan açıklamada, her ilde yer alan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz mamografi çekildiği, ayrıca kendi kendine meme muayenesi eğitimleri ve broşürlerinin de ücretsiz verildiği anımsatıldı.