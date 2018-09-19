Melikgazi'nin 2 projesi ödüllendirildi

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özel Kalem Dergisi'nin 10. Yerel Yönetim Ödül Töreni'nde iki projelerinin ödüllendirildiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kent içi ulaşım kategorisinde Taha Carım Bulvarı Projesi ile kentsel tasarım kategorisinde Germir İptida-i Mektebi projelerinin ödüllendirildiğini belirtti.

Projelerin başarıyla tamamlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ulusal düzeyde yayın yapan ve merkezi İstanbul’da bulunan Özel Kalem Dergisi'nin 10. Yerel Yönetim Ödül Töreni'nde Melikgazi Belediyesi kentsel tasarım kategorisinde "Dedelerimizden,Torunlarımıza" temasıyla hazırlanan tarihi Germir İptida-i Mektebive, kent içi ulaşım kategorisinde Taha Carım Bulvarı Projesi ödüle layık bulunulmuştur. Akademisyenlerden oluşan jüri heyeti Türkiye'den 1716 projeyi değerlendirmiş, 34 proje ödüle layık bulmuştur. İki ödül alan tek ilçe belediye ise Melikgazi olmuştur. Bu da Melikgazi için bir övünç kaynağıdır. Bu ödül çalışmalarımıza şevk katmıştır."









