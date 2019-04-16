Melikgazi'de yeni seçilen muhtarlarla toplantı

KAYSERİ (AA) - Yerel seçimlerde Melikgazi'de kazanan mahalle muhtarları bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıyla ilgili yazılı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içinde 58 mahalle bulunduğunu belirtti.

Seçilen muhtarlarla bir araya geldiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yeni seçilen muhtarlarımız ile bir toplantı gerçekleştirdik. Öncelik tanışma, sonrası mahalle hizmetlerinin belirlenmesi olmuştur. Kendilerinden ilk ve acil yapılması istenin 5 hizmeti yazmalarını istedik. İlçe sınırları içerisinde hizmet sınırları büyüyen belediyemizin mahallelerdeki en iyi temsilcileri muhtarlardır. Bu nedenle yıllık yatırım planları yaparken muhtarların taleplerini öncelikle değerlendiriyoruz."

58 mahalle muhtarından yeni dönem için 31 muhtarın ilk kez seçildiğini açıklayan Başkan Palancıoğlu, bunlar arasında 9 kadın muhtar yer aldığını bildirdi.

Mahalle muhtarının açık alan spor sahası, açık alan fitness aletleri, çok amaçlı ve büyük ölçekli spor merkezleri, tartan pistli yürüyüş yolları, büyük ölçekli çocuk oyun aletleri ile çiçek bahçeleri gibi taleplerde bulunduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, taleplerin değerlendirildiğinde Melikgazi Belediyesinde hizmet çıtasının çok yüksek olacağını kaydetti.

Palancıoğlu, Melikgazi ailesinin daha da büyüdüğünü ve bundan böyle belli aralıklarla belediyede, ayrıca her zaman mahallelerde muhtarlar ile birlikte olacaklarını sözlerine ekledi.