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Melikgazi'de ulaşım çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Taha Carım Bulvarı'nın organize sanayi bölgesinin ulaşım yoğunluğunu rahatlattığını bildirdi.Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Taha Carım Bulvarı'nda,...

26 Aralık 2017 Salı 17:43
Melikgazi'de ulaşım çalışmaları
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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Taha Carım Bulvarı'nın organize sanayi bölgesinin ulaşım yoğunluğunu rahatlattığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Taha Carım Bulvarı'nda, ışıksız büyük dönel kavşak sisteminin uygulanmaya başladığını belirtti.

Bu yıl iki önemli çalışmayı hayata geçirdiklerine işaret eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ocak ayında Organize Sanayi Bölgesine 3. alternatif ulaşımı sağlayacak Abdülhamid Han Bulvarı'nı hizmete açarak önemli bir alternatif yolu hayata geçirdik. Uzun yıllardır yüksek gerilim hattının yer altına alınması için mücadele ettiğimiz Taha Carım Bulvarı'nda da yoğun gayretlerimiz sonuç verdi ve çalışmalarımızı büyük bir hızla tamamlayarak, bu yolumuzu da hizmete açtık. Yüzlerce firma ve binlerce işçi istihdam eden ekonomimizin can damarı OSB'ye ulaşım mesafesi kısalırken, çok daha güvenli ulaşım imkanı sağlandı."

Hizmetleri, zamanında yapmayı önemsediklerini vurgulayan Büyükkılıç, "İşte bu yüzden hizmetlerimizi hızlı ve mümkün olduğunca kısa sürede tamamlamak ve mahalle sakinlerini eziyetten kurtarmak için gayret gösteriyoruz. Bize her zaman destek veren, güvenen vatandaşlarıma minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Yollarımızın standardı yükselince hız oranları da bir parça yükseliyor. Sürücülerden isteğimiz hız yapmasınlar, trafik kurallarına uysunlar." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh BüyükkılıçTaha Carım Bulvarı
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