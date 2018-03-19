Melikgazi'de çevre düzenleme çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere konteyner ve çöp sepeti alınacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, belediye olarak geniş bir alanda hizmet verdiklerini ve şehir merkezine uzak toplu konut alanlarda konteyner ve çöp sepetine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Şehrin merkezine uzak olan yerleşim bölgelerinde halk ve çevre sağlığı açısından çöplerin çok önemli olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İlçe sınırları içerisinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlara yerleştirilmek üzere ihale yapılacaktır. İhale sonrasında satın alınacak malzemeler, TSE belgeli, sağlıklı malzemeden yapılmış, halk sağlığına önem verilmiş olan çevresi ile uyumlu ve son derece kullanışlı ürünler olacaktır. Bu malzemeler çevre temizlik vergileri ile satın alınacaktır. Dolayısıyla sizlerden toplanan vergiler yine size hizmet olarak geri dönecektir. Çevre ve halk sağlığına büyük önem verdiğimizi bir kez daha icraatlarımızla ortaya koyuyoruz. Alınacak malzemeler bölge halkına hayırlı olsun."