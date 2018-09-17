Melikgazi'de ceviz yetiştiriciliği kursu kayıtları başladı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) bünyesinde açılan ceviz yetiştiriciliği eğitimleri için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Melikgazi Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle MELMEK'te ceviz yetiştiriciliği kursu düzenlendiği belirtilerek, kurs başvuralarının kabul edildiği kaydedildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı açıklamada, ceviz yetiştiriciliği kursunda eğitimlerin teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirileceğini ve bu sayede kursiyerlerin sertifikalı birer ceviz yetiştiricisi olmalarının sağlanacağını belirtti.

Ceviz yetiştiriciliğinin düşük maliyetli ancak ekonomik olarak ciddi gelir getirici olduğuna işaret eden Büyükkılıç, "Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ayda 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli ceviz yetiştiricisi olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.





