Melikgazi yeni eğitim-öğretim yılına hazır

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için gerekli tedbir ve çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Belediye olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilçede 126 bin öğrenci kapasitesine sahip olduklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Melikgazi nüfusu ile Kayseri'nin en büyük ilçesi konumundadır. Kayseri merkez ilçenin yüzde 50'si Melikgazi'de yaşamaktadır. 565 bin nüfusun yaklaşık 126 bini bugün okula başladı. 351 eğitim kurumu ve 126 bin öğrenci kapasiteli ilçemizde belediye olarak gerekli tedbirler ve çalışmaları tamamladık. Yaz tatili süresince okulların tamamında spor ve basketbol sahası, okul içi tadilat ve bakım ile tüm okullarda bahçe ve çevre düzenleme çalışması yaptık. Ayrıca yine ilçe sınırları içerisindeki tüm okullarda haşarata karşı birden çok ilaçlama çalışmasını yerine getirdik."



