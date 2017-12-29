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"Melikgazi, Kayseri'nin cazibe merkezidir"

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez ilçenin Kayseri'nin cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.Melikgazi Belediyesi'nde yapılan yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşan Büyükkılıç, 506 bin...

29 Aralık 2017 Cuma 14:15
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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez ilçenin Kayseri'nin cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi'nde yapılan yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşan Büyükkılıç, 506 bin nüfuslu bir ilçe olduklarını ve çalışmalarıyla birçok il belediyesini geride bıraktıklarını ifade etti.

"Melikgazi, Kayseri'nin cazibe merkezidir." diyen Büyükkılıç, belediye meclisinde alınan kararları yüzde 98 oy birliğiyle aldıklarını ve vatandaşın lehine uyguladıklarını belirtti.

Gelecek yılın Melikgazi Belediyesi açısından "kentsel dönüşüm" yılı olacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2 milyar lira göndererek yeni bir geri dönüşüm tesisi yapılmasına olanak sağladı. Güneş enerjisini gerek belediye hizmet binamızda gerekse park ve pazar yerlerinde faaliyete geçirerek 4 megavatlık bir enerji ürettik. İlçe sınırlarında 750 park ve 3 milyon 250 bin metrekare yeşil alanla vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırıyoruz. Biz yaptığımız uygulamalarla vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam alanı sunmak istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
KayseriMelikgazi
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