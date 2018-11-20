Melikgazi ihtiyaç sahipleri için ekmek alacak

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2019 yılında bölge halkından ihtiyaç sahiplerine dağıtılak üzere ihale ile ekmek satın alınacağını bildirdi.



Başkan Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak her yıl bakıma muhtaç, geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşlar için ihale ile ekmek alarak dağıtımın yapıldığını belirtti.

Belediyelerin kuruluş amaçlarından birinin de sosyal belediyecilik ilkesi olduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Toplumda birlik, beraberliğin, barış ve huzurun sağlanması, toplumda sosyal dengenin oluşturulması amacıyla belediyelere yasalarla yetki verilmiştir. Bu amaçla her yıl engelli, yaşlı, çalışamayacak kadar rahatsız, kimsesiz, bakıma muhtaç insanlarımıza ekmek ve aşevlerinden yemek verilmektedir. Bu ilke çerçevesinde 2018 yılı içerisinde 3 milyon ekmek alımı için ihale yapılacaktır. Yapılacak ihale ile 200 gram somun ekmeğin, 14 ayrı bölgede, 12 ay boyunca dağıtımı gerçekleştirilecektir."















