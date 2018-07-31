Melikgazi Belediyesinden yeni taziye evleri

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bürüngüz ve Vekse mahallerine taziye evi inşa ettiklerini belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi ilçe sınırları içersinde 30 mezarlık alanı bulunduğunu, ayrıca 30 da prefabrike ve taşınabilir günlük taziye çadırı ile hizmet verdiklerini anlattı.

Mezarlıkların temizliği ve bakımı ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2016 yılında Mimarsinan Güneyler ile Serkent, Gürpınar ve Hisarcık bölgesi mezarlıklarına taziye binası inşa edilmiştir. Cenazenin defni sonrası cenaze sahiplerinin taziyelerini kabul edebilmesi için yapılan bu taziye evleri büyük ilgi görmekte ve beğenilmektedir. Bu taziye evleri her hava koşulunda kullanılmaktadır. Bu yıl da mahalle halkının isteği üzerine Bürüngüz eski belediye binasını taziye evi yaptık. Yine Vekse Mahallesine'de bir taziye evi inşa ettik. 2 ayrı taziye ve toplantı evi hayırlı olsun."































