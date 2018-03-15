Melikgazi Belediyesi personeline uygulamalı eğitim

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçede çöp toplama işlerinde çalışan personele, "İşçi ve iş güvenliğinin önemi" konulu hizmet içi eğitim semineri verildiğini bildirdi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, personele ilk olarak teorik bilginin verildiğini daha sonra yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak gösterildiğini ifade etti.

Bilgili, deneyimli ve donanımlı personelle 7/24 hizmet verdiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Teorik anlatılan seminer sonrası uygulamalı olarak iş güvenliği, maske takılması, eldiven giyilmesi, çöp araçlarına çöp konteynırların yüklenilmesi, çöp araçlarından büyük araçlara çöplerin nakli, geri dönüşümde elle ayrıştırma, ayrıştırma tesisinde alınacak tedbirler, kazalar da ilk yapılması gerekenler, önlemler gibi konularında katılımcılar bilgilendirildi ve bilinçlendirildi. Belediye çalışanlarını sürekli olarak hizmet içi seminerler ile bilgilerini hem yeniliyoruz hem de uygulamalı olarak nasıl yapılacağını öğretiyoruz. Çünkü bizim için önce işçi sağlığı ve güvenliğidir. Çalışanları sadece kendi iş branşlarında değil, sağlık, ilk yardım ve sivil savunma ve yangın gibi yani günlük yaşamında her zaman gerekli olabilecek bilgeler içinde seminerler düzenliyoruz."

