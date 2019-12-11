Son Dakika
Melikgazi Belediyesi, kışlık iş kıyafeti dağıttı
KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, temizlik çalışanlarına kışlık iş kıyafeti dağıttı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Palancıoğlu, temizlik işleri biriminde çalışan işçilerin sağlığına önem verdiklerini...
Genel 11.12.2019, 15:05
KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, temizlik çalışanlarına kışlık iş kıyafeti dağıttı.
Temizlik birimlerinde çalışan personele her yıl iş elbisesi, kaban, ayakkabı, şapka, pantolon, eldiven, maske gibi malzeme alındığını vurgulayan Palancıoğlu, şöyle konuştu:
"Temizlik çalışmasının daha etkin, verimli ve koordineli yapılabilmesi için şehri doğu ve batı kısımları olmak üzere iki bölüme ayırdık. Böylece planlama daha dar alanda yapılarak işin verimliliği artmaktadır. Kış mevsimi geldi. Şartlar zorlaşıyor. Sahada çalışan personelimizin daha rahat ve sağlıklı çalışması için kışlık kıyafet önemli. İlk etapta 350 işçiye kışlık elbise dağıttık."
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:42
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50