Melikgazi Belediye Meclisi toplandı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi Meclisi ocak ayı toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 30 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, imar planları, yatırım, eğitim, sağlık konuları görüşülüp karara bağlandı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, belediye olarak eğitime, sağlık hizmetine ve spor tesislerine önem verdiklerini ifade ederek, istiridye mantarı için özel kapalı ve açık alanlar yapılacağını ve üreticilere verileceğini kaydetti.