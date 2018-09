Meleklerin Aşkı 10. Bölüm bu akşam Show tv'de

Yağmur, Melek’in peşinden giderken, ormanda kaybolan Çekilmezler başlarını yine belaya sokuyor. Rukiye ve Ekrem’in barışma numarası yaptığı tanıtımda, sevgili olan Yağmur ve Melek’in yakınlaştığı anlar dikkat çekiyor.

Ekrem’in, Yağmur’u rehin aldığı tanıtımda ormanda kaybolan Çekilmezler çıkış yolu arıyor. Rukiye ve Yağmur’un işbirliği yaptığını öğrenen Melek yaşadığı hayal kırıklığıyla evi terk ediyor. Melek’in peşinden giden Yağmur’un “Sana deliler gibi aşığım!” sözleriyle aşkını itiraf ettiği anlar heyecanı yükseltiyor.

Meleklerin Aşkı 9. Bölüm

Meleklerin Aşkı'nın 9. Bölümünde; Deniz, en başından beri kara kedi rolünü üstlendiği aşk hikâyesini terk etmiş, sahneyi Melek ve Yağmur’a bırakmıştır. Artık iki aşığın bir araya gelmesinde hiçbir engel yoktur. Yani kendileri dahil herkes öyle sanmaktadır. Ama hem birbirlerinin niyetlerini yanlış okumaları, hem de inatlarından dolayı bir türlü yakınlaşmayı başaramazlar. Yağmur, Melek’ten emin olmaya çalıştığı sırada Melek de Yağmur’u teste tabi tutmuştur. Bu durum, birbirlerinin tavırlarını yanlış yorumlarına sebep olur. Melek, Yağmur’un kendisinden uzaklaştığını; Yağmur’sa Melek’in kendisini istemediğini zanneder. Bu yanlış anlama silsilesine tabii ki Rukiye el koymak ister. Ama onun da boyunu aşan dertleri vardır. Zira, yakın geçmişini silmiş bir eski kayınvalideyle uğraşmaktadır. Yakın geçmiş silinince Rukiye’nin de medeni hali “bekâr”dan “evli”ye evrilmiş, yıllar önce istifa ettiği gelinliğe dönmek zorunda kalmıştır. Bu sırada Çekilmezler, Melike’nin moralini yerine getirmek için tatile çıkmışlardır. Melike’nin; moral, motivasyon ve sükunet depolayacağını sandığı tatil; Necmettin’in reislik kompleksi ve kahramanlık düşkünlüğü yüzünden cehenneme dönmek üzeredir. Çekilmezler açlık, sefalet ve kaybolmanın eşiğindedir. Çekilmezlerin yokluğunda Melek ve Yağmur evin içinde rahatça köşe kapmaca oynayabilmektedir. Melek, bu oyundan fazlaca sıkılmaya, Yağmur’un kendisini gerçekten sevmediğine emin olduğu sırada müdahale, Rukiye’den gelir. Melek’i, Yağmur’a bir şans vermesi için ikna eder. Melek, Yağmur’un aşkına ikna olmaya ve onunla bir ilişki kurmaya ilk defa bu kadar yakındır. Yağmur, kapıdan girecek ve Melek’in elinden tutacaktır. Ama Yağmur ne o kapıdan girer, ne de Melek’in elinden tutar. Melek, kapının eşiğinde bir başına ve elleri bomboş bir şekilde kalmıştır. Yağmur, onu daha yolun başında yapayalnız bırakmıştır.

Meleklerin Aşkı 8. Bölüm

Meleklerin Aşkı'nın 8. Bölümü'nde; Yağmur’la Melek’in kendilerini başkahramanı olarak buldukları masal mutlu sonla bitecekken Necmettin yüzünden yarım kalmıştır. Ama bu temsil, Melek’le Yağmur’un aralarındaki görünmeyen buzların bir nebze de olsa erimesine yardımcı olmuştur. Melek hala eve dönmemiştir. Ama türlü bahanelerle evin yolunu tutmakta, Yağmur’u görmenin yollarını aramaktadır. Rukiye de bu durumun farkındadır. İki genç birbirlerine âşıklardır fakat tek engel Deniz’dir. Rukiye ilk defa Deniz’i aradan çıkarmak için bu kadar kararlıdır. Çeşitli aşamalardan oluşan planını devreye sokar. Rukiye önce Deniz’le Melek’in arasını açmaya, Deniz’i doldurmaya çalışır. Ama Deniz, Melek’i o kadar sevmektedir ki asla Melek’in aleyhine bir şey düşünmez. Rukiye, bu ilişkiyi içten çökertemeyeceğini anlayınca dış faktörleri devreye sokar. Deniz’in annesini, kendi evlerine çağırır. Ona, Yağmur’u gösterecek, kızının ne kadar yanlış bir yolda olduğunu anlatacaktır. Fakat bu da tutmaz. Kadın, Yağmur’a bayılmıştır. Bu durumda geriye yalnızca tek bir seçenek kalmıştır. Rukiye, son kozunu devreye sokar. Gençler, kimsesiz çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatmış, soluğu evde almışlardır. Rukiye ise tabi ki bu sırada yapmıştır yapacağını. Deniz, Melek’le Yağmur’u karşısına alıp aralarından çekildiğini söyler. İki âşık, aralarındaki sis perdesi ortadan kalkınca birbirlerini görmeye başlayacaklar mıdır?

Meleklerin Aşkı 7. Bölüm

Meleklerin Aşkı'nın 7. Bölümünde; Yağmur bir kez daha Melek’in hayatını kurtarmış, onu uçurumun kenarından çekip almıştır. Yağmur yine Melek’in elini bırakmamıştır ama bu kez bırakan Melek’tir. Çünkü Yağmur tüm cesaretini toplayıp ilan-ı aşk edecekken onu susturmuş ve Yağmur’un elini havada bırakmıştır. Yağmur bunu kabullenemez. Melek onu susturmuştur çünkü onu sevmemektedir, böyle düşünür. Bu yüzden Çekilmezlerin evinde daha fazla kalmasının anlamı yoktur. Melek’i sürekli görmeye devam ederse acısı daha da katlanacak, hem de Melek’i rahatsız edecektir. O yüzden her şeyin başladığı yere, huzurevine dönmeye karar verir. Melek de bir kararın kıyısındadır. Yağmur’u susturmasına susturmuştur ama kalbinin sesini susturamamıştır. Bu yüzden bir süre herkesten uzaklaşmaya karar verir. Bu gidişin bir kaçış olduğunun ve Melek’in bu aşktan kaçamayacağının farkındadır. Bu yüzden beklemeyi tercih eder. Yağmur’un gidişi evde bir infial etkisi yaratır. Çünkü Yağmur evin temel direği haline gelmiştir. Yağmur, süper kahraman gibi herkesin imdadına yetişmekte, tüm problemleri sihirli dokunuşuyla çözmektedir. Bu yüzden Yağmur’u döndürmek için ellerinden geleni yaparlar. Yağmur, yıllar sonra bulduğu aile sıcaklığını yitirdiğini zannettiği anda Çekilmezler, huzurevine bir çıkarma yaparlar ve Yağmur’u ikna ederler. Yağmur, yeniden Çekilmezlerledir. Fakat bir eksikle… Melek, evde değildir. Nerde olduğunu kimse bilmemektedir. Melek, kendini onarmak için farklı bir yol seçmiş, karşılıksız iyilik ve sevgiden başka hiçbir şeyin olmadığı bir yere gitmiştir. Kimsesiz çocuklarla ilgilenmekte, onlara gönüllü öğretmenlik yapmaktadır. Melek, burada kendini her şeyden ve en önemlisi aşktan çok uzakta zannederken kendisini kaçtığı her şeyin tam da içinde bulur. Melek ve Yağmur bir masalın başkahramanı olmuşlardır.

Meleklerin Aşkı 6. Bölüm

Meleklerin Aşkı 6. Bölümünde; Necmettin’in anadilini kaybetmesiyle birlikte Çekilmezlerin hayatı daha da çekilmez hale gelmiştir. Aile, bir yandan Necmettin’i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike’nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaktadır. Necmettin, bu soruna acilen çözüm bulmaya çalışır. Tabii ki bulduğu yöntem, kendi başını daha da belaya sokmaktan ve Melike’nin krizlerini daha da körüklemekten başka bir işe yaramaz. Çekilmezler evi tam bir savaş alanına dönmüştür. Çünkü evde artık yeni bir savaş cephesi açılmıştır. Yağmur, bir yandan onların savaşından sağ kurtulmaya çalışırken bir yandan da Deniz’le uğraşmaktadır. Deniz’in varlığı hem Melek’in Yağmur’dan uzaklaşmasına sebep olmakta, hem de Yağmur’un aşkını ilan etmesine engel olmaktadır. Sercan hem Mehtap’la yakınlaşmak, hem de Yağmur’la Melek’i yakınlaştırmak için onları kendi yazlığına davet eder. Ama Deniz, orada da onları rahat bırakmaz. Yağmur yine aşkını itiraf edememiş, yine Melek’e uzaktan bakmakla yetinmiştir. İmdadına tabii ki Rukiye yetişir. Melek ve Yağmur’la birlikte bir kamp tatili ayarlar. Ama Rukiye, kendi planını yaparken Melek ve Yağmur da boş durmamış, ona bir sürpriz hazırlamıştır. Bu sürpriz, Rukiye’yi çileden çıkarır. Çünkü kamp tatilinin davetsiz misafiri Ekrem’den başkası değildir. Kamp tatili, Yağmur ve Melek için romantik bir organizasyon olacakken, Ekrem ve Rukiye’nin bitmek bilmeyen hırsları yüzünden mahvolur. Rukiye, her fırsatta Ekrem’den geçmişin intikamını almaktadır. Fakat Rukiye kantarın topuzunu kaçırmış, Ekrem yataklara düşmüştür. Yağmur ve Melek, Ekrem için yardım bulmaya gittiklerinde Yağmur, ilk defa Melek’i sonsuza kadar kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Çünkü Yağmur’un aşkı, artık Kaf Dağı’nın ardında değil, uçurumun kenarındadır.