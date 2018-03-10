Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Melbourne'de Türk Pazar Festivali

Avustralya’nın Melbourne kentinde bu yıl 11’incisi düzenlenen geleneksel Victoria Market Türk Pazar Festivali renkli görüntülerle başladı.

10 Mart 2018 Cumartesi 11:35
Melbourne'de Türk Pazar Festivali
banner230

MELBOURNE

Avustralya’nın Melbourne kentinde bu yıl 11’incisi düzenlenen geleneksel Victoria Market Türk Pazar Festivali renkli görüntülerle başladı.

Melbourne’un en turistik yerlerinden Queen Victoria Market’te başlayan festivalde Türk el sanatları, kültürü, müziği ve mutfağından örnekler sergileniyor.

Moreland Türk Derneği tarafından düzenlenen festivalin ilk gününe Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden Avustralyalılar da ilgi gösterirken, KKTC'den gelen sanatçılar Anadolu ve Kıbrıs türkülerini seslendirdi.

Festivali organize eden Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk lokumundan gözlemeye, ayrana, dönere, köfteye, Türk kahvesine kadar geniş bir gastronomi sunduklarını ayrıca Türk turizmine yönelik tanıtım ve satış faaliyetleri de yürüttüklerini söyledi.

Akdeniz, ‘’11 yıldır bu alanda kültür değerlerimizi en iyi şekilde Avustralya toplumuna ve Türk toplumuna tanıtmak için gayret ediyoruz.’’ dedi.

Festivalde gösterdikleri Türkiye’nin turistik yörelerinin tanıtım videolarının Avustralyalıların yoğun ilgisi ile karşılandığını ifade eden Akdeniz, ‘‘Bu gerçekten bize mutluluk veriyor çünkü ülkemizin güzelliklerini görmek istiyorlar. Ülkemizin turizm güzelliklerini düzenli bir şeklide tanıtırsak Avustralyalılara, Türkiye’ye daha fazla ziyaret gerçekleştireceklerini düşünüyorum.’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’ye seyahat etmek istiyorum

Türk halk müziğinden etkilenen ve sahne önünde oynayan Türklere katılan Tayvan kökenli Mavis Nguyen, ‘‘Bu benim Türk festivaline ilk katılışım, çok ilginç buldum. Ülkeye (Türkiye’ye) seyahat etmek istiyorum.’’ dedi. Festivale ilgi gösteren ve sucukların lezzetini çok beğendiğini söyleyen bir başka Avustralyalı Kaitlyn Mcfarley ise ‘‘Çok lezzetli, benim favorim, herkese tavsiye ediyorum.’’ diye konuştu.

İlki 1997 yılında yapıldıktan sonra gelen talepler üzerine iki güne çıkartılan ve Melbourne festival takviminde yer alan Queen Victoria Market Türk Pazar Festivali yarın sona erecek.

Muhabir:Recep Şakar

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim