Mektup yazdığı askerden gelen harçlığı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir ortaokul öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için yazdığı mektuptan duygulanan bir uzman çavuşun gönderdiği 200 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Sivas Şehit Osman Yurt Ortaokulunda eğitim öğretim gören öğrencilerin yazdığı mektuplar Mehmetçik'e destek olması için Afrin'e gönderildi. Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Mikail Erdoğan'ın (13) yazdığı mektup ise Afrin'in Burseya Dağı'nda görev yapan Uzman Çavuş Mert Yılmaz'a teslim edildi. Okuduğu mektuptan etkilenen ve duygulanan Yılmaz, okul yönetimiyle iletişime geçerek, Erdoğan'a 200 lira harçlık gönderdi. Kendisine gönderilen harçlıktan dolayı mutlu olan Mikail Erdoğan, parayı okul idaresi aracılığıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Okulda düzenlenen törende Şehit Osman Yurt'un eşi Rabia Yurt'un elinden plaket alan Mikail, şehidin eşine sarılarak gözyaşı döktü.

Mikail Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, derste bulundukları bir sırada okul müdürünün sınıfa gelerek Afrin'de görev yapan Mehmetçikler için mektup yazılmasını önerdiğini söyledi. Gururla mektup yazdığı belirten Erdoğan, şunları anlattı:

"Mektubum, Burseya Dağı'nda nöbet tutan komutanımıza gitmiş, o da okul yönetimi aracılığıyla bana ulaştı. Okul müdürümüz beni çağırarak komutanımızın bana bir miktar para gönderdiğini söyledi. Ben de Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı gibi nasıl İstiklal Marşı'nı yazdığında ödülü kabul etmediyse ben de kabul etmedim. Çünkü biz bunu ödül için, para için yapmadık. O parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Allah askerimizden razı olsun, onlar sayesinde şu an rahatız. Biz Türklüğümüz için çalışan, vatanımız için çalışan kişileriz. Tarihimizi hiçbir zaman unutmadık, askerimizin hepsine selam olsun."

Erdoğan, mektubu ulaşan Uzman Çavuş Yılmaz ile sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtiğini, her gün hatırını sorduğunu sözlerine ekledi.

Törene, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, bazı şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.