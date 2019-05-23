Meksika'da kaçırılan 24 göçmen kurtarıldı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeyinde polis, kaçırılan 24 Kübalı ve Orta Amerikalı göçmeni kurtardı.

Sonora eyalet savcılığından yapılan açıklamada, kaçırılan 24 göçmenin, aralarından birinin polisi aramayı başarmasıyla kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan göçmenler arasında 6 çocuk ve 1 hamilenin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, olayla ilgili olarak Honduraslı 5 kişinin adam kaçırma ve suç tezgahlamak suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.

Çoğunlukla Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenler, uygun belgeler olmadan Meksika'ya giriş yapıyor.

Meksika'da, fidye için adam kaçıran çeteler sıklıkla göçmenleri hedef alıyor. Söz konusu kaçırma vakalarında, nadiren de olsa adam kaçıranların kendisinin de göçmen olduğu durumlarla karşı karşıya kalınıyor.



