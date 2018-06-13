Meksika'da belediye meclisi adayına suikast

CANCUN (AA) - Meksika'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Isla Mujeres kenti belediye meclisi adayı Rosely Magana yaşamını yitirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, iki gün önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Kurumsal Devrimci Parti'nin adayı Magana'nın hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Kurumsal Devrimci Parti'den yetkililer, Magana'nın siyasi nedenlerle saldırıya uğradığını öne sürdü.
Ülkenin kuzeyindeki Coahuila eyaletine bağlı Piedras Negras şehrinden Temsilciler Meclisine aday olan eski Belediye Başkanı Fernando Puron hafta sonu uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.
Meksika'da 1 Temmuz'da yapılacak Kongre seçimleri öncesinde 20'den fazla aday düzenlenen suikastler nedeniyle öldü.