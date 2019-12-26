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Meksika Uluslararası Adalet Divanına Bolivya için başvuruda bulunacak

Meksika Dışişleri Bakanı Casaubon, Bolivya'dan La Paz'daki büyükelçilikleri ve diplomatik dokunulmazlıklarına tam anlamıyla saygı duyulmasını istediklerini duyurdu.

Genel 26.12.2019, 23:50
Meksika Uluslararası Adalet Divanına Bolivya için başvuruda bulunacak
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ANKARA (AA) - Meksika, "La Paz'daki büyükelçiliğinin etrafında çok sayıda Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik güçlerinin bulunması" nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvuracak.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bolivya'nın taraf ülkelerin konsolosluk faaliyetlerini yürütmeleri için temel kuralları ortaya koyan Viyana Sözleşmesi ve Bogota Paktına saygı göstermesini beklediklerini ifade etti.

Bunun için UAD'a başvuracaklarını vurgulayan Casaubon, Bolivya'dan La Paz'daki büyükelçilikleri ve diplomatik dokunulmazlıklarına tam anlamıyla saygı duyulmasını istediklerini bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım'dan bu yana büyükelçilik ve resmi konutun etrafındaki güvenlik güçlerinin aşırı varlığından derin endişe duyulduğu" vurgulanmıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra Hava Kuvvetlerinin bir uçağını göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

Muhabir: Sinan Doğan

#dünya
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