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Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi

KONYA (AA) - Anadolu Gençlik Derneğince, 31 Aralık Pazar akşamı "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi" etkinliği düzenlenecek.Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılını...

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:52
Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi
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KONYA (AA) - Anadolu Gençlik Derneğince, 31 Aralık Pazar akşamı "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi" etkinliği düzenlenecek.

Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılını geride bırakırken bu yılın, Birleşik Krallık güçlerinin Filistin topraklarındaki işgalinin 100. yılı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Mekke ve Kudüs’ün fethinin iki büyük fetih olduğunu vurgulayan Parlak, "Günümüz Müslümanlarının bu büyük fetihlerden çıkaracağı bazı dersler vardır. Öncelikle Müslümanlar verdikleri sözü tutarlar, yaptıkları antlaşmayı bozmazlar. Zaferin Allah'tan olduğuna inanırlar. İslamı yaşamanın ancak cihat ile mümkün olduğunu idrak ederler.

Zafere giden yolda en büyük gücün inanç olduğunun farkındadırlar. Emaneti ehil ellere teslim etmek gerektiğine inanırlar. Fethin gayesinin ganimet elde etmek değil, yürekleri kazanmak olduğunu bilirler. İslamın yaşanmasında kadın erkek tüm Müslümanların itaat sorumluluğu olduğunun farkındadırlar. Bir Müslüman'ın gücü nispetinde tüm yeryüzünden sorumlu olduğunu bilirler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneğince, 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece 81 şubede, yaklaşık 600 noktada "Mekke'nin ve Kudüs’ün Fethi Programı" düzenleneceğini bildiren Parlak, şunları kaydetti:

"Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi olarak, İslam ve insanlık tarihindeki bu önemli olayı hatırlatmak ve yaşamak amacıyla tüm halkımızı 31 Aralık Pazar akşamı saat 19.30’da Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezine davet ediyoruz. Programımızda, Hafız Abdullah Altun ve Hafız Osman Bostancı'nın Kur’an ziyafeti, dua, AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan'ın konuşması, Sinevizyon gösterileri, Mehteran Konseri ve ezgileriyle sanatçı Ammar Acarlıoğlu ve kum sanatı gösterisi olacaktır."


Anahtar Kelimeler:
Mekkenin Ve Kudüsün Fethi
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