Mekke'nin fethinin yıl dönümü

SİVAS (AA) - Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ın Gürün ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gürün Temsilciliği tarafından düzenlenen "Mekke'nin Fethi ve Kudüs" adlı program Asef Çoban Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okunarak hayatını kaybeden şehitler için dua edildi.

Programda konuşan Kaymakam Aytemür, Mekke'nin fethinin önemine değinerek, bu değerlerin sürekli yaşatılması gerektiğine vurgu yaptı.

Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise genç nesillerin fetih ruhunu çok iyi anlaması gerektiğini söyleyerek, "İslam Alemi zorlu bir dönemden geçiyor. Bizlere düşen Peygamber Efendimizi doğru bir şekilde anlamak, dinimizin gerektirdiği şekilde yaşamak, birlik ve beraberliğimizi her daim diri tutmaktır." dedi.

AGD Gürün İlçe Başkanı Cihat Küçük de fetih ruhunun nesilden nesile aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "İslam dünyasının şimdikinden çok daha güçlü olması, yetişecek yeni nesille birlikte mümkün olacaktır. Kan dökülmeden, zulüm yapılmadan gerçekleştirilen fetih, merhamet ve adaletin zirveye çıktığı, karanlıktan aydınlığa kavuşulmasının simgesidir. Kudüs'ü de bu evlatlarımız kurtaracaktır." diye konuştu.

Okunan şiir ve gösterilerin ardından Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.