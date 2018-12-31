Mekke'nin fethinin 1388. yılı

SİVAS (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sivas Şubesi tarafından Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Dört Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, wushu gösterisi...