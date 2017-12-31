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Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sivas Şubesi tarafından 4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen...

31 Aralık 2017 Pazar 21:25
Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü
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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sivas Şubesi tarafından 4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen programla kutlandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Ugandalı Seyfullah Muhammed Kıyaze, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

AGD Sivas Şubesi Başkanı Bülent Şimşek, programın açılış konuşmasında, Mekke'nin fethinin önemine değindi.

Bu değerin her yıl genç nesillere aktarılması gerektiğini dile getiren Şimşek, şunları söyledi:

"Mekke şehirlerin anasıdır. Kabe ise yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesidir. Biz şehirlerin anası Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesile her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Genç nesiller mutlaka fetih ruhunu anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır. İstanbul'u, Diyarbakır'ı, Kudüs'ü, Mekke'yi birbirine bağlayan ruh fetih ruhudur."

Programda daha sonra Sivas Kemal İbni Hümam Vakfı Sivas Fetih Spor Kulübü Karete Takımı ve Türkiye Kung Fu ve Wushu Milli Takımı gösteri yaptı.

Sivas Belediyesi Mehteran Takımı'nın da verdiği konserle renk kattığı programda, AGD Sivas Şubesi tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Program sonunda, Grup Kıyam ilahiler seslendirdi.

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