ESKİŞEHİR (AA) - Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te kutlama programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Eskişehir Şubesi tarafından Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama töreninde konuşan şube başkanı Muhammet Mücahit Demiralp, Arakan, Yemen, Suriye, Filistin ve İslam coğrafyasının dört bir yanında işgallerden, çatışmalardan, savaşlardan dolayı yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Etkinlikle Mekke'nin ve Kudüs'ün fethi programını icra ettiklerini belirten Demiralp, "Ancak birileri ekranlardan manşetlere, televizyon kanallarından internet sitelerine kadar tüm kötülükleriyle üzerimize geliyorlar. Fetihlerle elde edilmiş bu topraklarda 300 yıldır İslam'a, kimliğimize, değerlerimize karşı yürütülen bir savaşın olduğunun, bir kültür savaşının olduğunun farkındayız. 300 yıldır bu toprakların çocuklarına 'İnsan insanın kurdudur' diyen batının ürettiği paradigmalar sistemli bir şekilde medeniyet olarak dayatılmaya çalışıldı. Tertemiz zihinlere yaptıkları yüklemelerle bireyselliği ön plana çıkarttılar, aile hızla çözüldü, hedonist ve konformist bir nesil oluştu. Rasyonellikten, reel politikten bahsettiler, her şeyin merkezine mülkiyeti, serveti koyan bir nesil oluştu." diye konuştu.

Etkinlikte siyer-i nebi yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

- Çanakkale

Çanakkale'deki "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi" konulu konferans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin, Mekke ve Kudüs'ün Müslümanlar için çok kutsal iki mekan olduğunu, Kudüs'ün Müslümanlar için büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Etkinliğe Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, GESTAŞ AŞ Genel Müdürü Volkan Uslu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından ilahi dinletisi ile sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi, siyer-i nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

- Kütahya

AGD Kütahya Şubesi'nce düzenlenen "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi" programı, Dumlupınar Spor Salonu'nda yapıldı.

İstiklal Marşı okunması ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan dernek başkanı Erol Taşkın, her yıl Mekke'nin fethini hatırlamak adına program düzenlediklerini belirtti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da Mekke'nin İslam tarihi için önemli dönüm noktası olduğunu belirterek, "Mekke'nin fethinin hem maddi hem de manevi olmak üzere iki yönü bulunuyor. İslam'da işgal yoktur, fetih vardır. Gönüllerin fethi vardır. Gönüllerin kazanılması vardır. Mekke'nin fethi İslam tarihi açısından çok önemlidir. Bizim bu günü her zaman hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mehter takımı ve çocuk semazenler gösteri yaptı.

Programda, dünya Kur'an-ı Kerim okuma yarışması birincisi Kütahyalı hafız İstanbul Eminönü Camisi imamı Ferruh Muştuer, Kur'an-ı Kerim'den aşırlar okudu.

- Bilecik

AGD Bilecik Şubesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi" programı da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstiklal Marşı'nın ardından konuşan AGD Bilecik Şube Başkanı Ahmet Dumangöz, İslam dininin hayatın her alanı kuşattığını belirtti. Dumangöz, "Biz de böyle bir inancın mensupları olarak bu gece buradayız. Mekke'nin önemini özellikle genç nesillere anlatmak için her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından derneğin tanıtım ve "Mekke ve Kudüs" adlı sinevizyon gösterisi izlenime sunuldu.

Gecede eğitimci yazar Şakir Tarım, Mekke ve Kudüs'ün Müslümanların vazgeçilmezi olduğunu anlatan bir konuşma yaptı.

Program, siyer-i nebi yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin dağıtılmasıyla sona erdi.























