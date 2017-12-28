Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi

KIRIKKALE (AA) - Anadolu Gençlik Derneğince, 31 Aralık Pazar akşamı "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi" etkinliği düzenlenecek.

Anadolu Gençlik Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek program için Kırıkkalelileri davet etti.

Yılbaşı kutlaması adı altında yapılan kutlamaların İslam Dini ve ve kültürüne uygun olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Bu amaçla bilhassa gençlerimizi yılbaşı kutlamalarının etkisinden alıkoymak amacıyla AGD olarak tüm Türkiye genelinde bu programları yapıyoruz. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, semazen ve sinevizyon gösterileri, ilahiler, Siyer-i Nebi ödül töreni ve daha birçok etkinlik olacaktır. Programda 1 kişi umre hediyesiyle ödüllendirilecektir." ifadelerini kullandı.