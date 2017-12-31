banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Mekke'nin fethi kutlamasında "Kudüs kareografisi"

- Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesince düzenlenen programda, Mescid-i Aksa ve Filistin direnişinin sembolü Hanzala'nın elinde Filistin ve Türk bayrağının yer aldığı kareografi yapıldı - AGD Genel Başkanı Turhan: - "Türkiye'de ve dünyada yılbaşında kutlamalar oluyor. Sokaklarda çamlar süsleniyor. Bize batının zihniyetini yerleştirmeye çalışıyorlar. Ancak biz inançlı insanlarız ve inandığımız gibi yaşamak zorundayız"

31 Aralık 2017 Pazar 22:40
Mekke'nin fethi kutlamasında
banner230

KONYA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi, Mekke ve Kudüs'ün fethi dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki program, mehter takımı gösterisi ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Salonda "Bağımsız Filistin ve özgür Kudüs" ve "Mescid-i Aksa İslamındır" pankartı açıldı.

Filistin'e destek sloganlarının sık sık atıldığı programda 10 bin kişilik salonun güney tribününde; Mescid-i Aksa ve Filistin direnişinin sembolü Hanzala'nın elinde Filistin ve Türk bayrağının yer aldığı Kudüs kareografisi yapıldı.

Kabe maketinin de bulunduğu salondaki görsel şöleni katılımcılar telefonlarıyla fotoğrafladı.

Programda Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin görüntülü mesajı büyük alkış aldı.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, programda yaptığı konuşmada, İslam'ın hayatın her alanınında olduğunu söyledi.

Mekke'nin fethinin İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in komutasında gerçekleştirildiği için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Bu fethi gerçekleştiren ordunun askerleri ise Peygamber Efendimizin sahabeleridir. Öyle bir ordu ki komutanı rahmet elçisidir. Biz böyle bir fethi kutluyoruz. Her yıl böyle bir etkinliği düzenlediğimiz zaman bir şey çok tartışılıyor. Yılbaşı günü Mekke'nin fethini niye kutluyorsunuz diyorlar. 'Yılbaşına alternatif olarak mı yapıyorsunuz' deniliyor. Şunu ifade etmek isterim. Bizim temel iki kaidemiz var. Türkiye'de ve dünyada yılbaşında kutlamalar oluyor. Sokaklarda çamlar süsleniyor. Bize batının zihniyetini yerleştirmeye çalışıyorlar. Ancak biz inançlı insanlarız ve inandığımız gibi yaşamak zorundayız. Mekke'nin fethini kutlamamızdaki asıl gayemiz gençlerin bu yanlışa düşmemesi içindir."

Program, spor gösterileri, Grup Genç'in konseri, Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması ödül töreni ve umre kurasıyla sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
KonyaKudüsMekke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim