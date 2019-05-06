Meke Gölü'nde çevre temizliği yapıldı

KONYA (AA) - Karapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Meke Gölü ve etrafında çevre temizliği yaptı.



Meke Gölü ve çevresinin daha temiz ve güzel bir görüntüye kavuşması için temizlik işçileri, Meke Gölü ve çevresine bilinçsizce atılmış içki şişeleri, kağıt, poşet ve piknik atıklarını topladı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka yaptığı açıklamada, Meke Gölü'ne havaların ısınması ile ziyaretçilerinin arttığını söyledi.

Gölü çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Yaka, "Göle ziyarete gelenler göl çevresine çeşitli maddeler atarak kirliliğe sebep oluyor. Bu şekilde hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Temizlik konusunda dikkatli olmalıyız. Gölümüz ortak değerimiz, temiz tutmalıyız. Bilinçli olursak ziyarete gelenler daha temiz çevre ile karşılaşırlar." diye konuştu.

