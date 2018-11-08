Meke Gölü'nde çevre temizliği

KONYA (AA) - Karapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği işbirliğiyle Meke Gölü ve etrafında çevre temizliği yapıldı.

Temizlik işçileri, Meke Gölü ve çevresinin daha temiz ve güzel bir görüntüye kavuşması için bilinçsizce atılan atıkları temizledi.

Karapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili İbrahim Verim, Meke Gölü ve çevresinin temizliğine önem verdiklerini söyledi.

Gölü çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Verim, "Göle ziyarete gelenler göl çevresine attıkları maddelerle çevreye zarar veriyor. Bu konuda duyarlı olmalıyız. İnsan evinde çöpleri halının üzerine atmıyorsa çevresinde de aynı duyarlılığı göstermelidir. Çöpleri göl çevresine atmadığımız zaman, hem gölü temiz tutmuş oluruz, hem de ziyarete gelenler daha temiz çevreyle karşılaşırlar." diye konuştu.

