Mehmetçikten 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasına mont ve botla destek

KİLİS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görevli bir grup asker, Kilis'te sınırın sıfır noktasındaki köy okulunda sosyal medya aracılığıyla başlatılan "Çocuklar Üşümesin" kampanyasına, mont ve bot göndererek destek oldu.

Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, Oylum köyündeki Refik Halit Kertmen İlkokulu/Ortaokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi 80 öğrenci için mont ve bot gönderdi.

Askerlerin gönderdiği malzemeleri teslim alan öğretmenler, öğrencileri elleriyle giydirdi.

Müdür Yardımcısı Ceren Sönmez, AA muhabirine, havaların soğumasına rağmen bazı öğrencilerin okula terlik ve sandaletle bazılarının da montsuz geldiğini görünce böyle bir çalışma başlatmaya karar verdiğini söyledi.

Okul idaresinin onayını almasının ardından sosyal medya üzerinden "Çocuklar Üşümesin" kampanyasının duyurularını yaptığını anlatan Sönmez, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan askerlerimiz, sağ olsunlar, bize yardım etmek istediklerini bildirdiler ve birçok öğrencimize yardımda bulundular. Mehmetçik'ten gelen hediye üzerine çok duygulandık." dedi.

Sönmez, askerlerin sosyal sorumluluk anlamında da "bir kahramanlık örneği" sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bölge terörden temizlenmeden önce bazen seslerden dolayı çocuklar okula gelmiyordu. Askerlerimiz sayesinde şu an gayet iyiyiz. Harekat sırasında biz onlara dua ederken şu an onlar bize destekte bulunuyor. Bunlar çok farklı duygular, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, Allah askerlerimizi korusun ve başımızdan eksik etmesin."

Yardım kampanyasına katılan askerlerle iletişim içinde olduklarını ve onları okula davet ettikleri dile getiren Sönmez, "Hatta çocukları kendileri giydirmek istedi ama şu an oradalar. En yakın zamanda okulumuza da gelecekler." diye konuştu.

"Çok duygulandık"

Okul Müdürü Mehmet Aytekin de kampanyaya sınırın diğer tarafında görevli Mehmetçik'ten gelen desteğin sevindirici olduğunu söyledi.

Aytekin, "Mehmetçiğimiz çok zor şartlar altında görevlerini yerine getiriyor. Bunun yanında da okulumuzdaki çocukları düşündükleri için çok duygulandık. Allah onların ayağına taş değil toz zerresi bile değdirmesin." dedi.

Muhabir: İzzet Mazi