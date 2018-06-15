Mehmetçik'ten Afrin'de 'bayram' temizliği

AFRİN/İZMİR (AA) - Mustafa Yıldırım - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK mensuplarının önceden kullandığı mağara ve sığınaklarda patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren jandarma komando birlikleri, örgütün dağlık arazide inşa ettiği korunaklı mevzileri tespit etti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'de görev yapan Tuğgeneral Turgay Aras komutasındaki Bornova Jandarma Komando Tugayına bağlı birlikler, Göbek köyünde arazi arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Komandolar, dağlık arazide terör örgütü YPG/PKK mensuplarının önceden kullandığı korunaklı mevziler tespit etti. Yaklaşık 5 metre derinliğinde 3 metre genişliğindeki mevzilerin, istinat duvarlarıyla çevrelenmiş uzun koridorlardan oluştuğu ve tünellerle birbirine bağlandığı saptandı.

Mevzilerin bir bölümünün henüz inşaat aşamasında olması dikkati çekti.

Jandarma komandolar, çevrede tahta kalıp ve yüklü miktarda inşaat demiri buldu.

El yapımı patlayıcı imha edildi

Bölgede ayrıca Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) de çalışma yaptı. Arazide çalı arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı fünyeyle infilak ettirildi.

Aramalarda 7 şarjör, çok sayıda uzun namlulu silahlara ait mermi, antitank mayını, roket başlıkları, uzun namlulu silah, 6 el bombası, hücum yeleği, sırt çantası ve 2 el telsizi ele geçirildi.

Bölgedeki sırt ve tepelerde güvenlik noktaları oluşturan mavi bereliler, yerel halkın Ramazan Bayramı'nı huzurlu geçirmesi için arama tarama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

