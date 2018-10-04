Mehmetçik'in hayvan sevgisi

- TSK'nın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı - Twitter hesabından yapılan ve askerlerin avuçlarında bir kediye süt verdiği fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı