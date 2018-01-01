Mehmetçik'e yılın son akşamında

KONYA/ŞIRNAK (AA) - MELİKE KINACI-EKREM PAYAN - Şırnak'ta vatan savunmasını başarıyla sürdüren Mehmetçik'e 2017'nin son akşamında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Konya'nın Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan "Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi" kapsamında "anne yemeği" sürprizi yapıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye aş taşıyan Anadolu kadınından esinlenilerek, 13. yüzyıldaki Ahilik Teşkilatı'nın kollarından biri olan, dünyadaki ilk kadın teşkilatlanması diye bilinen Bacıyan-ı Rum'dan ilham alınarak Meram Belediyesince kurulan Bacıyan-ı Meram'ın Anneleri tarafından Mehmetçik için ev yemekleri hazırlandı.

Yaprak sarması, içli köfte, su böreği gibi büyük emekle hazırlanan yemekler, helikopterle Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Taburu'na ulaştırıldı.



Mehmetçik bu anlamlı sürprizle, yılın son akşamında asker ocağında özledikleri anne yemeklerini yemenin mutluluğunu yaşadı.

- "Bütün güvenlik güçlerimiz Allah'a emanet olsun"

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya mutfağının eşsiz lezzetini kışlaya taşımak, Türk kadınının geçmişte olduğu gibi şimdi de askerinin, evladının yanında durduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Anne eli değmiş yemekleri özellikle doğuda, zorlu şartlarda vatani görevini yerine getiren askerlere ulaştırmak istediklerini belirten Toru, "Bu düşüncemizi de Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile paylaştık. Kendisi de bu projeye destek verdi." ifadelerini kullandı.

"Mehmetlerin memleketi olmaz." diyen Toru, şöyle konuştu:

"İzmirli de Hataylı da Konyalı da İstanbullu da Vanlı da Mehmet'tir bizim için. Ne zaman ki 'Peygamber ocağı'na girdiler, oraya adım attılar, adları Mehmetçik oluyor bizim için. Hepsi ana kuzusu. Biz bu projeyi yoğun duygularla gerçekleştirdik. Yemeklerimizi heyecan ve gururla hazırladık. Onlar bizim evlatlarımız, kuzularımız, yavrularımız. Onlarsız boğazımızdan geçmiyor. Buna katkı sağlayan, emek veren tüm hanımlarımıza teşekkür ediyorum, 'Ellerine sağlık' diyorum. Hanımlarımız gözlerinin yaşıyla hamurlarını açtı, yemeklerini yaptı."

Amaçlarının aynı zamanda güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonunu diri tutmak olduğunu dile getiren Toru, "Güvenlik güçlerimizin belirlediği zaman ve mekan doğrultusunda bu projemizin farklı periyotlarda devam etmesini istiyoruz." dedi.

Toru, menüde, yaprak sarması, kuru dolma, mantı, içli köfte, su böreği, kavurmalı pilav, ev yapımı turşu ve saç arası tatlısının bulunduğunu belirterek, "Askerlerimize afiyet olsun. Bütün güvenlik güçlerimiz Allah'a emanet olsun." dedi.

- "Anne yemeklerini özlemişlerdir"

Askerler için yemek hazırlayan annelerden Ayten Başaşçı, "Askerlerimize ellerimizle, duygularımızla seve seve yemek hazırlıyoruz. Ana kuzuları yılın son akşamında yiyecek bizim yemeklerimizi. Anne yemeklerini özlemişlerdir. Biz de seve seve hazırladık. Yavrularımız afiyetle yesin." diye konuştu.

- Yemekhanede duygulu anlar

Paketlenen yemekler, yılın son gününde Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Taburu'na ulaştırılmak üzere helikopterle yola çıktı. Taburun yemekhanesine getirilen mühürlü paketler açılarak içerisindeki yemekler ısıtıldı ve Mehmetçik'e dağıtıldı.

Annelerin kaselere iliştirdiği notlar okunduğunda ise yemekhanede duygu dolu anlar yaşandı. Annelerden Nilgün Toydemir'in yazdığı notta, "Bu vatanın şerefli gururlu askerleri; canınızı hiç düşünmeden vatanımız ve milletimiz için feda eden Türk askerlerisiniz. Siz bizim için milletin gurur tablosu, canımızı, malımızı emanet ettiğimiz anaların, babaların neferlerisiniz. Bizleri koruduğunuz için hepinizi bir asker annesi olarak öpüyor ve kucaklıyorum. Allah'a emanet." ifadeleri yer aldı.

- "Annelerimize şükranlarımızı sunuyoruz"

İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Şentürk Kurt, yemek duasında Meramlı annelerin elleriyle hazırladığı yemekleri birazdan afiyetle yiyeceklerini dile getirdi.

Albay Kurt, "Meramlı annelerimize, bacılarımıza gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinize afiyet olsun." dedi.

Yemek duasının ardından askerler hazırlanan yemekleri yedi.

- "Annelerimizin dualarını arkamızda hissediyoruz"

Jandarma Uzman Çavuş Güray Mercümek, 5 yıldır bu görevi şerefle sürdürdüğünü ifade ederek, terörle mücadelenin tek bir örgüt mensubu kalmayıncaya kadar süreceğini vurguladı.

Mercümek, "Annelerimizin dualarını arkamızda hissediyoruz. Meramlı eli öpülesi annelerimiz bizler için yemek hazırlayıp göndermişler. Burada yediğim yemeklerden annemin yemekleri gibi lezzet aldım. Hepsine teşekkür eder ellerinden öperim." şeklinde konuştu.

Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Şener de Meramlı annelerin gönderdiği yemekleri büyük beğeniyle yediklerini anlatarak, 2018 yılının tüm Türkiye'ye huzur ve mutluluk getirmesini diledi.



Jandarma er Ersin Aksu ise uzun süredir ev yemeği yiyemediğini aktararak, bu özlemlerinin Meramlı annelerin yemek sürprizi ile son bulduğunu söyledi.



Aksu, "Annelerimize bu güzel sürprizleri için çok teşekkür ediyoruz. Onların dualarını hissediyoruz. Bizlere dua etmeye devam etsinler. Biz ülkemizi korumaya canımız pahasına devam etmeye hazırız." dedi.

