Mehmetçik'e el örgüsü Türk bayrağı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri ve öğretmeleri tarafından örülen Türk bayrağı Afrin bölgesindeki Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildi.

Alpagut İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak için bir metreye 1,5 metre boyutlarında örgü Türk bayrağı hazırlandı.

Yaklaşık bir ay süren emeğin ardından ortaya çıkan ay-yıldızlı bayrak, Afrin'deki askerlere ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına iletildi.

Okul müdürü Melih Kayacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler ve öğretmenlerin parça parça ördüğü Türk bayrağının okulda birleştirildiğini belirterek, bayrak üstündeki ay ve yıldızın ise öğretmenler tarafından uzun uğraşlar sonucu tığla işlendiğini kaydetti.

Ortaya çıkan 1 metreye 1,5 metre ebatlarındaki Türk bayrağının kendilerini duygulandırdığını ifade eden Kayacan, şöyle konuştu:

"Öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından örülen şanlı bayrağımızı Afrin'de teröristlerle mücadele eden askerlerimize moral ve destek olmasını amacıyla gönderme kararı aldık. Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçip Afrin'e ulaştırılması için destek istedik. Olumlu yanıt almamızın ardından ay-yıldızlı bayrağımızı Reyhanlı'ya gönderdik. Bir sanduka içine yerleştirdiğimiz bayrağımızın yanında öğrencilerimiz yazdığı mektuplar da yer alıyor."