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Mehmetçik'e destek için Hatay'a gittiler

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinden bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral desteği için Hatay'a gitti. Suşehri ilçesinde bir grup Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e desteklerini ortaya...

11 Mart 2018 Pazar 16:01
Mehmetçik'e destek için Hatay'a gittiler
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinden bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral desteği için Hatay'a gitti.

Suşehri ilçesinde bir grup Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e desteklerini ortaya koymak için bir araya geldi. Bu amaçla harekatın komutasının yürütüldüğü Hatay'a gezi düzenleyen grup, Suşehri Hükümet Konağı önünde kurban kestirerek, otobüsle Hatay'a hareket etti.

Geziye katılan ilçe esnafı Ali Tercanlıoğlu, yaptığı açıklamada, zamanın birlik olma zamanı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Afrin'de askerlerimiz vatan mücadelesi verirken, bizim siyasi kimliklerle değil, Türk vatandaşı kimliğimizle hareket etmemiz gerektiğini düşünerek Hatay'a gidiyoruz. Orada bulunan Mehmetçiklerimize bir nebze olsun moral vermek ve Türk'ün gücünü hainlere göstermek amacıyla gidiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Suşehri
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