Mehmetçik'e destek için gökyüzünde bayrak açtılar

KONYA (AA) - Konyalı yamaç paraşütü pilotu Akif Uğurlu, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Mehmetçik'e destek için gökyüzünde 60 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Takkeli Dağı’nın bin 480 metre rakımındaki uçuş pistinden yamaç paraşütüyle havalanan Uğurlu, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele veren Mehmetçik'e destek için gökyüzünde 60 metrelik Türk bayrağını dalgalandırdı.

Uçuşu takip eden Konya Hava ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Veysel Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Uğurlu'nun gökyüzünde açtığı 60 metrelik bayrağın bugüne kadar Türkiye semalarında yamaç paraşütü pilotlarınca açılan en büyük ebatlı bayrak olduğunu iddia eden Aydın, şunları kaydetti:

"Takkeli Dağı’nın bin 480 metre rakımındaki uçuş pistinden Türk bayrağı ile uçmaya başlayan pilotumuz, 250 metre irtifa kaydederek inişini gerçekleştirirken gökyüzünde 5 dakika boyunca Türk bayrağını dalgalandırdı. Kendisini bu anlamda kutluyorum. Gökyüzünde Türk bayrağı açmak çok güzel bir duygu. Bu duyguyu da bu vesileyle hep birlikte yaşamış olduk. Bu tür etkinliklerimize Takkeli Dağı’ın eteklerinde bulunan tesislerimizde önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz. Burada, kulübümüz bünyesinde yaklaşık 30 pilot, 5 eğitimen nezaretinde zaman zaman bu tür eğitim ve uçuşlarını sürdürüyor."

