Mehmetçik Vakfına yardımda bulunan işçi emeklisine plaket

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mehmetçik Vakfına bağışta bulunan, 89 yaşındaki Şükrü Karadağ'a, plaket verildi.



Şükrü Karadağ'ın Hürriyet Mahallesindeki evini ziyaret eden Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Orçun Çelik, Karadağ'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Yaptığı bağıştan dolayı Karadağ'a teşekkür eden Çelik, "Şükrü amcaya nazik düşüncesinden dolayı teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu bağışın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şükrü amcamızın bu davranışı güzel bir örnektir." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şükrü Karadağ ise, "Gönlümden bir bağışta bulunmak, insanlara faydalı olmak geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya karar verdim. Onlar bizim için canlarını ortaya koyuyorlar, biz bağış yapmışız çok mu." diye konuştu.

Daha sonra Çelik, Karadağ'a teşekkür plaketi verdi.



Ziyarete Ulaş Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş da katıldı.