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Mehmetçik Vakfına bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir kişi, davalık olduğu husumetlisi ile Mehmetçik Vakfına bin 500 lira bağış yapması karşılığında uzlaştırıldı.

01 Mart 2018 Perşembe 18:34
Mehmetçik Vakfına bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir kişi, davalık olduğu husumetlisi ile Mehmetçik Vakfına bin 500 lira bağış yapması karşılığında uzlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ö, telefonla sürekli aranarak rahatsız edildiği iddiasıyla Kozaklı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturmada H.Ö'yü rahatsız eden kişinin husumetlisi H.Ç. olduğu tespit edildi.

Kozaklı Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kişilerin huzur ve sükununu bozmakla" suçlanan H.Ç. ile müşteki H.Ö. için uzlaştırmacı görevlendirdi.

Müşteki H.Ö'nün talebi üzerine H.Ç, Mehmetçik Vakfına ait banka hesabına bin 500 lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

Uzlaşma sürecinin olumlu sonuçlanması nedeniyle H.Ç. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilerek kamu davası açılmadı.

Son Güncelleme: 01.03.2018 22:24
Anahtar Kelimeler:
UzlaştırmacıNevşehirKozaklı
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