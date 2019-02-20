ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Sıfır Atık Projesi" kapsamında askeri birliklerin mutfak ve yemekhanelerinden toplanan sebze meyve artıkları kompost gübreye dönüştürülerek toprağın daha verimli hale getirilmesinde ve fidan dikiminde kullanılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ülke genelindeki askeri birliklerde de uygulanıyor.

Askeri birliklerdeki bu faaliyetler hakkında bilgi verilmesi amacıyla Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda basın turu düzenlendi.

İsrafı önlemek, atık miktarını azaltmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için yürütülen faaliyetler kışla mutfaklarında başlıyor. Mehmetçik'in yemekleri hazırlanırken, sebze ve meyvelerin sap, yaprak, kabuk gibi kısımları kompost gübre üretiminde kullanılmak üzere kompost atık konteynerlerinde biriktiriliyor.

Askeri birliklerin yemekhanelerinde de ayrıştırma süreci devam ediyor. Mehmetçik yemeğini yedikten sonra kalan meyve, ekmek ve yemek artıklarıyla plastik atıklar farklı konteynerlere dökülerek ayrıştırıyor. Artan yemekler, hayvan barınaklarına, plastik atıklar ise geri dönüştürülmek üzere belediyelere veya ilgili firmalara gönderiliyor.

Mutfak ve yemekhanelerde ayrıştırılarak konteynerlerde biriktirilen sebze meyve artıkları, kompost oluşturma çukurlarına taşınıyor. Dipleri çalı çırpıyla kaplı çukurlara dökülen artıkların üstü toprakla kapatılıyor. Bu çukurlarda 3 ay bekletildikten sonra kompost gübre haline gelen atıklardan toprağın veriminin artırılmasında ve fidan dikimlerinde faydalanılıyor.

- "172 bin 344 fidan diktik"

"Sıfır Atık Projesi" kışlalardaki uygulamasına ilişkin bilgi veren Albay Kubilay Akhun, hem Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı bünyesinde hem de Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlı birliklerde üretilen kompost gübrelerin ikmal araçlarıyla Sakarya Şehitleri Ağaçlandırma Bölgesi'ne taşındığını söyledi.

Bu bölgenin toprağının kireçli olduğunu belirten Akhun, "Orman Genel Müdürlüğü ve üniversiteler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bölgeye dikilen ağaçların kökleri kireçli tabakaya ulaştığında kuruyacağı söylendi. Bu nedenle biz bölgede 1,5 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde kanallar kazdırdık. Buradan çıkan verimsiz toprağı başka bir alana taşıttık. Ürettiğimiz kompost gübre ve verimli toprakla bir karışım hazırlayarak, kazılan kanallara serdirdik. Daha sonra da bu alanlara fidan dikimlerini yaptık." diye konuştu.

Akhun, 2017'den bugüne kadar komutanlık bünyesindeki araziye 172 bin 344 fidan diktiklerini, kireçli araziye sedir ve çam, kireçsiz araziye de akasya, aylantus, iğde ve badem fidanlarının dikildiğini aktardı.

- "Hedefimiz toprağımızı zenginleştirmek"

Ağaç yetişmesine elverişsiz arazileri, kompost gübre kullanarak zenginleştirdiklerini ifade eden Akhun, "Hedefimiz, vatan toprağını daha yeşil ve daha yaşanılır hale getirmek. Ayrıca, mutfak ve yemekhanelerden elde ettiğimiz atıklarımızı kompost gübre için kullanarak toprağımızı zenginleştirmek, hem ekonomimize katkıda bulunmak hem de bütün araziyi yeşillendirmek ve ağaçlandırmaktır." dedi.