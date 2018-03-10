Mehmetçik için yüzlerce kurban kesildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliğinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerler için başlattığı bağışı kampanyasında toplanan yüzlerce kurbanlığın kesimine başlandı.

"Afrin'e Kurban Bağışı Kampanyası" kapsamında merkez ve ilçelerinde bağışlanan büyük ve küçükbaş hayvanlar, tır ve kamyonlarla Özbağ beldesindeki özel bir et entegre tesisine getirildi.

Tesiste düzenlenen törende konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, yaklaşık 50 gündür Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini, asker, polis ve diğer birimlerin topyekun destan yazdığını dile getirdi.

Türk ordusunun yedi düvele karşı savaştığını vurgulayan Şentürk, "Afrin'i korumazsak Türkiye'yi korumak zor olur, Şanlıurfa'yı, Kahramanmaraş'ı İstanbul'u korumak zor olur. Ordumuz hakikaten çok büyük başarı gösteriyor. Alınmaz denilen Cinderes bölgesini aldılar. İnşallah hedefimiz Afrin, ben inanıyorum ki Allah nasip ederse çok kısa bir zaman içerisinde Afrin'i alacağız." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, tamamı milli sanayide yapılmış milli silahlar ile mücadele ettiğini, yaşanan çatışmalarda şehitler verildiğini dile getirilen Şentürk, şöyle devam etti:

"Ama Türk milletinin askerleri, polisleri görevlileri gerekeni yapıyorlar. Afrin'i koruyamazsak İstanbul'u koruyamayız. Bizler bugün Allah'a adakta bulunuyoruz. 'Allah'ım, Türk Silahlı kuvvetlerini zafere, başarıya ulaştır. Zayiat verilmesin, canlarına zarar gelmesin, tırnakları taşa gelmesin ve düşmanlarına karşı da muzaffer olsunlar. İslam'ın şerefini korusunlar.' diye dua ediyor, kurban kesiyoruz." diye konuştu.

Kampanyaya vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiğini vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Bugün 500-550 koyun kurban maksadıyla kesilecek. Pazartesi günü de 500'ün üzerinde kesim yapılacak. Toplam binin üzerinde kurban kesmiş olacağız. Bu Türkiye'de hiçbir ilin ulaşamadığı bir rakamdır. Eğer biraz daha duyurabilseydik belki 10 binlere çıkardı kurban sayısı ama bin kurbanın da aynı anda kesilmiş olmasına da çok sık rastlayamazsınız. Kurbanlarımız bu entegre tesiste kesilecek ve karkas olarak paketlenecek. Soğuk zincir soğuk depolu araçlar ile doğrudan Afrin'e gidecekler."

Törene katılan Kırşehir Seyyar Sabit Satıcılar Odası Başkanı Hasan Ezantaş da kentteki pazarcıların aralarında topladıkları paralarla Mehmetçik için 6 kurban bağışladığını söyledi.

Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Doğan ise Erbişim köyünde emekli bir ailenin bin lira vererek kurbanlık koyun aldırdığını ifade ederek üreticiye, çiftçiye, bağış yapan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan askerlere ve tüm güvenlik kuvvetlerine dua edilerek kurbanlar kesilmeye başlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, kaymakamlar, daire müdürleri, il ve ilçe protokolü, çok sayıda üretici ve çiftçi katıldı.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Kaman'da bağışlanan 250 koyun ve 8 büyükbaş hayvan düzenlenen törenle Özbağ beldesindeki tesise gönderildi.