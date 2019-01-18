Mehmetçik için işaret diliyle klip yaptılar

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup ilkokul öğrencisi, Münbiç'e harekata hazırlanan askerler için klip yaptı.

İlçedeki Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Enes Kuzu'nun koordinatörlüğünü üstlendiği proje kapsamında hazırlanan video klipte görev alan ve Türk bayraklı tişört giyen 4-A sınıfı öğrencileri, ilçede şehitlerin isimlerinin verildiği park ve bahçelerde "Gündoğdu" marşı eşliğinde işaret diliyle klip çekti.

"Münbiç Harekatı'na hazırlanan kahraman Mehmetçik'imize armağan olsun" yazısıyla sosyal medyada paylaşılan video, çok sayıda beğeni aldı.

Öğretmen Enes Kuzu, AA muhabirine, işaret diliyle ilgili daha önce de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir klip hazırladıklarını söyledi.

Mehmetçiklerin Münbiç'e harekata hazırlandığını aktaran Kuzu, "Kahraman Mehmetçik'imize kliple moral ve destek vermek istedik. Kafamızda bu fikir gelişti ve 4-A sınıfımızdaki 12 öğrencimizle ilçemizde şehitlerimizin isimlerinin verildiği park ve bahçeler ile Bayrak Tepe'de klibimizi çektik. Klipte Türk işaret dilini kullandık. Klibimiz beğeni topladı ve bu da bizleri mutlu etti." dedi.

Kuzu, klibin hazırlanmasına destek veren Okul Müdürü Aydıncan Polat ve öğretmen arkadaşlarına da teşekkür etti.