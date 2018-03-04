Mehmetçik için dua ettiler

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesine bağlı Tahtayazı Mahallesi'nde düzenlenen programda, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua edildi.

Tahtayazı Mahallesi Kalkındırma ve Güzelleştirme Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, Mehmetçik ve Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua yapıldı.

Dernek Başkanı Kemalettin Çayır, programda yaptığı konuşmada, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Acar da Türklerin tarihte üstlendiği rol ve İslam tarihindeki önemine ilişkin konferans verdi.

Türklerin kurdukları devletler ve hakimiyet bölgelerindeki insana verdiği değere işaret eden Acar, şunları kaydetti:

"Ne kadar büyürseniz o kadar mesuliyetiniz artar. Sırtınızdaki yük de artar. Bir devlet ne kadar büyük ve güçlü olursa sadece kendi coğrafyasında değil, tüm dünyadaki sorunlar da döner, dolaşır ve onu bulur. Tarih sizi çağırdığı zaman tarihten kaçamazsınız. Tarihin milletleri çağırdığı dönemler vardır. Milletler tarihin çağırdığı zaman gitmezler ve tarihe müdahale etmezlerse tarih onlara müdahale eder ve onların tarihten varlığını ortadan kaldırır. Büyük bir devletin zahmeti ve derdi de büyük olur. Bu gün Suriye'de yaşananlara karşı duyarlılığımız da bu nedenledir."

Konferans sonunda Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, Acar'a plaket takdim etti.

Mahalle halkının büyük ilgi gösterdiği programda, yerel sanatçı Fahrettin Tünyan tarafından kahramanlık türküleri de seslendirildi.