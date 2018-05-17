Mehmetçiğe moral mektubu projesi

YOZGAT (AA) - Sorgun Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu öğrencileri eTwinning (ulusal okul ağı) projesi kapsamında, Mehmetçiğe mektup yazdı.

Okul Müdürü Alper Kapan, "Vatan bekçisi kahraman Mehmetçiğe moral mektubu" adı altında, ülke genelinde yürütülen proje ile gelişen teknoloji ve değişen dünyada öğrencilerde gün geçtikçe azalan milli ve manevi değerlere olan ilgi ve alakayı, yeniden artırmayı hedeflediklerini belirtti.

İnsan yaşamında mektup yazma, resim yapma, kitap okuma, birlikte ve kolektif olarak iş yapmanın giderek azaldığını ve bireyselliğin arttığını anlatan Kaplan, "İşte bu nedenlere bağlı olarak öğrencilerin birlik ve beraberlik içinde ortak bir amaç doğrultusunda iş yapabilmelerini amaçladık. Teknoloji bağımlılığından uzak mektup yazma, kültürünü yeniden kazandırmayı, vatan, minnet, vefa, empati, sorumluluk gibi değerlerin yeniden kazandırılması hedefledik." dedi.

Kapan, yazılan mektupların, çeşitli hediyelerle birlikte Cizre 1.Hudut Tabur Komutanlığına gönderildiğini de sözlerine ekledi.

