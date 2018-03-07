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Mehmetçiğe bağış yapan emekliye madalya ve berat belgesi

SİVAS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bir aylık maaşını bağışlayan 71 yaşındaki emekli Dürdane Van'a madalya ve berat belgesi verildi.Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, bir aylık emekli maaşını TSKGV'ye...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:18
Mehmetçiğe bağış yapan emekliye madalya ve berat belgesi
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SİVAS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bir aylık maaşını bağışlayan 71 yaşındaki emekli Dürdane Van'a madalya ve berat belgesi verildi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, bir aylık emekli maaşını TSKGV'ye bağışlayan, ilçeye bağlı Cemel beldesinde yaşayan 71 yaşındaki Dürdane Van'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette, vakıf tarafından adına düzenlenen "Bronz Madalya" ve "Berat Belgesi" Van'a teslim edildi.

Pektaş, Van'a gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, "Örnek bir davranışta bulunmuşsunuz, özellikle bütün Türk milleti adına teşekkür ediyoruz." dedi.

"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, her zaman yardımcısı olsun." diyen Van da şöyle konuştu:

"Onlar benim canım, ciğerim, yüreğim, onlarsız biz nasıl yaşarız. Onlarsız benim maaşım boğazımdan nasıl geçsin, geçmiyor. Onlarsız yapamayız, göndermek zorundayız, nasıl oturup rahat rahat yiyeceğiz. Allah onların yar ve yardımcısı olur inşallah."

Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan da katıldı.

Anahtar Kelimeler:
"Bronz Madalya" Ve "Berat Belgesi"Amı Akif PektaşDürdane Van
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