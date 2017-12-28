Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81. yılı

KONYA (AA) - İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81’inci yıl dönümünde Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Yunak ilçe müftülüğü tarafından çarşı caminde gerçekleştirilen programa, ilçe müftülüğü vaizi İbrahim Keskinsoy konuşmacı olarak katıldı.

Programda Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı ve kişiliği anlatıldı.

Daha sonra Merve Cami İmam Hatibi Ramazan Karabulut tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, Yunak çarşı camii Müezzin-Kayyım’ı Murat Göktaş tarafından da kaside ve ilahiler okundu.

Program İlçe Vaizi İbrahim Keskinsoy tarafından İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy ve şehitlerin ruhlarına ithafen yapılan dua ile program sona erdi.