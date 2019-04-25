Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Bilim Fuarı açıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK destekli 4006 Teknoloji Tasarım Bilim Fuarı açıldı.

Okul salonunda düzenlenen fuarın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şerif Doğan, serginin çocukların öz güvenlerini kazanmaları için önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Sergide öğrencilerin 24 projesinin yer aldığını ifade eden Doğan, "Bu tür sergiler çocukların kendilerini daha iyi ifade etmelerine, içlerindeki gizli hayal dünyalarını dışa yansıtmalarına olanak sağlar. Bir yıl boyunca öğrencilerimiz kendi hayal dünyasındaki tasarımları yapıp, bu serginin açılmasını sağladılar. Emeği geçen öğretmen, öğrenci ve tüm velilerimizi kutluyorum." dedi.



Açılışa Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

